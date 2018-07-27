اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة يعقد في أكتوبر بالرباط

أعلن سفير المملكة المغربية في موسكو، عبد القادر لشهب، اليوم الجمعة، أن اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، سيعقد في شهر أكتوبر / تشرين الأول، في الرباط.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير المغربي لوكالة "سبوتنيك": "ستكون لدينا لجنة مشتركة في تشرين الأول/ أكتوبر في الرباط، لم نحدد موعدها بعد… والآن ننتظر الرد الروسي، وستكون هناك وفود أخرى في تظاهرة اقتصادية هنا في روسيا، في 15 —17 تشرين الأول/ أكتوبر، ستكون وفود مهمة، في معرض اكسبو، وستشارك فيها شركات مغربية، وفي بطرسبورغ في 13-15 من الشهر ذاته، هناك ستكون وفود وستكون فيها شركات مغربية، وستكون هناك لقاءات مع خبراء من وزارتي المالية الروسية والمغربية، وهناك عدة محادثات بين اللجان".

© Sputnik . Vladimir Trefilov سفير المغرب لدى روسيا: نطمح لأن نكون الشريك الاقتصادي الأول لروسيا

هذا ويحتفل المغرب في 30 من الشهر الجاري بعيد العرش الـ19، وحول هذا العيد قال السفير المغربي بأنه "في هذا العام إن شاء الله سنحتفل بعيد العرش، وهذا العيد هو رمز كبير بالنسبة للمغاربة الموجودين في المغرب أو خارج المغرب"، مشددا مع ذلك على أن هذا العيد "هو تعبير عن التلاحم بين الشعب والعرش المغربي وكذلك هو يرمز لأن الملكية المغربية هي ضامنة أولا لحاضر ومستقبل المغرب، وهي تجسد هذا الارتباط بين الشعب المغربي وجلالة الملك".

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال اللجنة الحكومية الدولية الثنائية، بين المغرب وروسيا، تشهد تعاوناً اقتصادياً مكثفاً، ويشمل التعاون مجال صيد الأسماك والتعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات. ويتم خلال هذه الاجتماعات، تشديد الاهتمام على تطوير السياحة بين البلدين.

وتتمتع الدولتان بوجود علاقات متينة في شتى المجالات، من بينها المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي والمغرب في 1 سبتمبر عام 1958.