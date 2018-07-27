الجيش اليمني يؤمن الخط الرابط بين منفذ علب وأبواب الحديد في باقم شمال صعدة

تواصلت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن قواته "فتحت جبهات جديدة في مديرية باقم من القلب والميمنة تمهيداً لدخول مركز المديرية من كل الاتجاهات وتضييق الخناق على الميليشيا الحوثية".

ونقل "26 سبتمبر" عن قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، "التحام الوحدات العسكرية وتأمين الخط الرابط بين منفذ علب حتى أبواب الحديد، القريب من مركز مديرية باقم".

© AP Photo / Saudi Press Agency الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين يتوعد بالمزيد من العمليات في عمق دول التحالف

وأكد العميد القبلي أن "العمليات العسكرية مستمرة على مشارف مركز مديرية باقم، حيث تدور معارك على أشدها، وأن قوات الجيش تمكنت خلال المعارك من الوصول إلى الجبال المطلة على باقم".

مشيراً إلى "أن مركز مديرية باقم أصبح بين كماشة الجيش، وأن المعركة التي تخوضها القوات ضد الميليشيا الحوثية على مشارف مركز المديرية، تعد امتداداً للعملية العسكرية الرامية لقطع (رأس الأفعى) في قلب صعدة، والتحام كل الوحدات العسكرية بين الميمنة مع الميسرة".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أعطبوا اليوم، بصاروخ موجه دبابة لقوات الرئيس هادي، واستهدفوا آلية عسكرية بقذيفة مدفعية في معارك شرق مديرية باقم شمال صعدة.

وأضاف بأن طيران التحالف استهدف بأربع غارات مواقع لمسلحي "أنصار الله" شرق مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، أوقعت خسائر.

يذكر أن القوات الحكومية أعلنت، أمس الخميس، سيطرتها على منطقة أبواب الحديد في مديرية باقم، المدخل الأهم لمركز المديرية، عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" شاركت خلالها وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية، وبإسناد جوي من طيران التحالف.