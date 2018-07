المهندسون العسكريون السوريون يطهرون 1.2 هكتار من الألغام في ضواحي حمص

موسكو — سبوتنيك وذكرت النشرة "واصل المهندسون العسكريون السوريون تنفيذ مهامهم بتطهير مناطق وبنايات بلدات، السيلة وتلبيسة، ونصري خرابيصي، في ضواحي مدينة حمص من الألغام".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation