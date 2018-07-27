المهندسون العسكريون السوريون يطهرون 1.2 هكتار من الألغام في ضواحي حمص

أفادت النشرة اليومية لمركز استقبال وتوزيع واستضافة اللاجئين السوريين في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن المهندسين العسكريين السوريين قاموا بتطهير 1.2 هكتار من الألغام في ضواحي مدينة حمص.

موسكو — سبوتنيك وذكرت النشرة "واصل المهندسون العسكريون السوريون تنفيذ مهامهم بتطهير مناطق وبنايات بلدات، السيلة وتلبيسة، ونصري خرابيصي، في ضواحي مدينة حمص من الألغام".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation الخبراء الروس يواصلون إزالة الألغام في الغوطة الشرقية

وأوضحت "تم تطهير مساحة 1.2 هكتار، 12 بناية، 200 متر طرق. وتم اكتشاف وتدمير 41 مادة متفجرة، بما فيها 8 عبوات ناسفة مصنوعة يدويا".

وذكرت النشرة أنه تم بشكل إجمالي في محافظة حمص، تطهير 176 هكتارا و527 بناية و18 كم طرق من الألغام وكشف وتدمير 6035 مادة متفجرة، بما فيها 1989 عبوة ناسفة يدوية الصنع".