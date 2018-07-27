التحالف بقيادة السعودية يشن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني

ووفقا لوكالة "رويترز". أوقف التحالف، في الأول من يوليو/ تموز، هجومه على المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ لدعم جهود الأمم المتحدة، الساعية لحل سياسي، لتجنب شن هجوم شامل على الميناء الذي تخشى المنظمة الدولية من أنه قد يتسبب في مجاعة في أنحاء البلاد.
وقال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين في سلسلة تغريدات، إن ضربات التحالف الجوية استهدفت محطة إذاعية في المدينة، ومرفأ لصيد الأسماك.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن قتلى، أو جرحى.
وقالت السعودية، أمس الخميس، إنها علقت مرور شحنات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر إلى أن تصبح الملاحة خلاله آمنة، بعد هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في المضيق، يوم الأربعاء.
وغادر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، صنعاء، اليوم الجمعة، بعد جولة أخرى من المحادثات مع الحوثيين، في إطار أسابيع من الجهود الدبلوماسية المكوكية بين الأطراف المتحاربة.
وتخشى الأمم المتحدة من أن عزل ميناء الحديدة، وهو شريان حياة للملايين، قد يتسبب في مجاعة في اليمن الذي يوجد به بالفعل نحو 8.4 مليون شخص يعانون من الجوع.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)