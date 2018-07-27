الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية جديدة اليوم الجمعة.

وعين الملك سلمان، أمينا عاما لمحافظة جدة، وطالب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات، حسب وكالة الأنباء السعودية.

أمران ملكيان: تعيين حامد فايز نائباً لوزير الثقافة وصالح التركي أميناً لمحافظة جدة https://t.co/tWJO9b0Up6 pic.twitter.com/QMbYlpHBIM — صحيفة نجد الإخبارية (@najdnews) July 27, 2018

كما تم تعيين حامد بن محمد بن حامد، نائبا لوزير الثقافة، والذي عمل من قبل مديرا للخدمات المصرفية في أحد البنوك.