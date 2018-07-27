الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

وعين الملك سلمان، أمينا عاما لمحافظة جدة، وطالب الجهات المعنية بتنفيذ القرارات، حسب وكالة الأنباء السعودية.
أمران ملكيان: تعيين حامد فايز نائباً لوزير الثقافة وصالح التركي أميناً لمحافظة جدة https://t.co/tWJO9b0Up6 pic.twitter.com/QMbYlpHBIM— صحيفة نجد الإخبارية (@najdnews) July 27, 2018
كما تم تعيين حامد بن محمد بن حامد، نائبا لوزير الثقافة، والذي عمل من قبل مديرا للخدمات المصرفية في أحد البنوك.
#أمر_ملكي: تعيين حامد بن محمد بن حامد فايز نائباً لوزير #الثقافة بالمرتبة الممتازة.@BadrFAlSaud pic.twitter.com/PdChhSMgHW— صحافيون (@sahafyun) July 27, 2018
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