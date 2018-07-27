خلال يوم واحد في اليمن... 42 غارة للتحالف على 4 محافظات يمنية

القاهرة —سبوتنيك.وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن 17 غارة على محافظة حجة شمال غربي اليمن، توزعت بعشر غارات على مديرية ميدي و7 غارات على منطقة المزرق في مديرية حرض".

وأشار إلى أن التحالف استهدف محافظة عمران شمال غربي العاصمة صنعاء بسبع غارات منطقة شوابة في مديرية ذيبين.

وأضاف أن التحالف جدد غاراته على محافظة الحديدة بست غارات، مستهدفا منطقة المنقم في مديرية الدريهمي بخمس غارات، في حين أغار على مزرعة في مديرية باجل بغارة.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لفت المصدر إلى قصف طيران التحالف منطقة الأزقول في مديرية سحار بأربع غارات، كما نفذ غارة على منطقة البقع في مديرية كتاف.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.