مصدر يكشف قرب بدء مشاورات التسوية في اليمن

كشف مصدر سياسي لـ"سبوتنيك" أن قائد جماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي أعطى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث خلال لقائه أمس الجمعة في صنعاء الموافقة على عقد المشاورات مع الحكومة اليمنية.

ورجح المصدر موعد الإعلان عن توقيت انطلاق مشاورات التسوية اليمنية الخميس المقبل عقب إحاطة المبعوث الأممي مجلس الأمن.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER بعد هجوم "أنصار الله"...قرار سعودي يرفع أسعار النفط عالميا

وقال المصدر إن غريفيث الذي غادر صنعاء أمس الجمعة لم يشر إلى خطة الحديدة المقترحة.

وفي السياق ذاته أعرب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرئيس مجلس الأمن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عن أسف السعودية لتراخي مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات حول قراراته، وهو "ما سمح لإيران بتسليح الميليشيات الحوثية".

وقال المعلمي إن بلاده "تطالب بالتنفيذ الناجز لكل قرارات مجلس الأمن من أجل الحيلولة دون استخدام ميليشيا الحوثي لميناء الحديدة البحري كمنصة لعملياتهم الإرهابية المتعددة، مما يقوض الجهود التي يبذلها غريفيث للتوصل إلى حل سياسي".

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "استهداف ناقلات النفط التي تمر بمضيق باب المندب يشكل تهديدا للتجارة العالمية والملاحة البحرية".