مصدر يكشف قرب بدء مشاورات التسوية في اليمن

ورجح المصدر موعد الإعلان عن توقيت انطلاق مشاورات التسوية اليمنية الخميس المقبل عقب إحاطة المبعوث الأممي مجلس الأمن.
وفي السياق ذاته أعرب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرئيس مجلس الأمن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عن أسف السعودية لتراخي مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات حول قراراته، وهو "ما سمح لإيران بتسليح الميليشيات الحوثية".
وقال المعلمي إن بلاده "تطالب بالتنفيذ الناجز لكل قرارات مجلس الأمن من أجل الحيلولة دون استخدام ميليشيا الحوثي لميناء الحديدة البحري كمنصة لعملياتهم الإرهابية المتعددة، مما يقوض الجهود التي يبذلها غريفيث للتوصل إلى حل سياسي".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "استهداف ناقلات النفط التي تمر بمضيق باب المندب يشكل تهديدا للتجارة العالمية والملاحة البحرية".
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