عقب توجيهات الملك سلمان وولي العهد... السلطات الأمريكية تحتجز المعتدين على طالبين سعوديين

ألقت الجهات الأمنية في الولايات المتحدة، القبض على المعتدين على الطالبين السعوديين ماجد المزيني وسعود الشمري.

وقالت سفارة المملكة في واشنطن: "انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالاهتمام بكافة قضايا المواطنين السعوديين، فقد قامت السفارة بمباشرة حالة الاعتداء الآثم على الطالبين السعوديين ماجد سليمان المزيني وسعود غريب الشمري وبرفقتهم زميل آخر لهما، وذلك فجر يوم الأحد الموافق 22 يوليو /تموز2018 في واشنطن".

وأشارت السفارة إلى أنه فور علمها بوقوع الحادث قامت بزيارة الطالب ماجد المزيني المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وعلى زوجته، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه وزميله، كما قامت السفارة بالتواصل مع المحققين والإدعاء العام لمعرفة ملابسات القضية، وتم القبض على المعتدين واحتجازهم.

بيان من السفارة بخصوص حادثة الإعتداء الآثم على الطالبين المبتعثين في العاصمة واشنطن: https://t.co/GvJeRL9NK2 pic.twitter.com/wY4FfxsIfW — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) July 27, 2018

وأوضحت السفارة أنه طبقا للإجراءات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن قضية الاعتداء على شخص تكون مسؤولية المدعي العام للترافع ضد المعتدين، وسوف يكون المدعي العام هو من يترافع عن المعتدي عليهم، وقد قامت السفارة بتعيين محامي لمتابعة حيثيات القضية مع الادعاء العام.

وكشفت السفارة أنه تم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس/أب المقبل لعرض التهم على المعتدين، كما تعمل على متابعة مجريات القضية وسيعمل المحامي بالمتابعة مع المدعي العام للتاكيد على تطبيق الاجراءات القانونية اللازمة.