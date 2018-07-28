طيران التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بست غارات

© AP Photo / Uncredited التحالف بقيادة السعودية يشن غارات جوية على ميناء الحديدة اليمني

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك "، بأن طيران التحالف شن ست غارات متتالية على قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي شمال العاصمة.

وأشار المصدر إلى أن القصف الجوي على العاصمة يأتي في ظل تصعيد طيران التحالف غاراته، حيث استهدف الساعات الماضية محافظات الحديدة وحجة وعمران وصعدة وريمة بنحو 50 غارة.