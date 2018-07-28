برلماني ليبي: أجراء الانتخابات في ظل الانقسامات لعب بالنار

وأكد الدرسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية والانقسام السياسي والعسكري "لعب بالنار"، مشيرا إلى أن "دولة كالعراق بجيش واحد وعاصمة واحدة وبرلمان واحد وحكومة واحدة، أجريت فيه انتخابات برلمانية منذ اشهر وحتى الآن لم يعلن الفائز بها لاتهامات الخاسر الفائز بالتزوير والتلاعب بالأصوات".
وقال الدرسي: "الحل الأنسب والأقرب إلى الواقعية في ليبيا يكمن في تعديل اتفاق الصخيرات وتعديلاته وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية وعودة الثقة بين أطراف الصراع في البلاد لخلق أرضية صلبة لأي استحقاق قادم".
هذا وقد اتفق قادة ليبيا في وقت سابق، على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
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