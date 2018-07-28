المبعوث الأممي إلى اليمن: أجريت محادثات بناءة مع قيادة "أنصار الله"

وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث محادثاته التي أجراها مع قيادة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في صنعاء بالبناءة.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد المبعوث الأممي في تغريدة على تويتر "أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي، الخميس القادم، بالتقدم الذي أحرزه في جهوده لإيقاف الحرب في اليمن".

لافتاً إلى "أنه غادر صنعاء بعد بضع ساعات من التأخير بسبب مشاكل تقنية".