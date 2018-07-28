وفاة فلسطيني ثالث متأثرا بجراحه نتيجة الاشتباكات على حدود غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، وفاة فلسطيني ثالث متأثرا بجروح أصيب بها يوم أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة.

غزة — سبوتنيك. وقال القدرة لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في مستشفى مدينة رفح، توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها أمس في الاشتباكات مع جنود إسرائيليين ".

وفي وقت سابق قتل شخصين وأصيب 185 آخرين، سبعة منهم جروحهم خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد الضحايا بين الفلسطينيين منذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس/ آذار 155 قتيلا، وأصيب 17100 بجروح.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، إذ تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات جوية لاستهداف مواقع تقول تل أبيب إنها تابعة للفصائل الفلسطينية، بينما تشتد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة منذ أواخر مارس الماضي، باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي.