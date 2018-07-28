سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع الحكومة السورية على مفاوضات "إنهاء الحرب"

قال مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم السبت 28 يوليو/تموز، إنه اتفق مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لـ"إنهاء الحرب".

وأشار المجلس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى أنه اتفق مع الحكومة السورية على تشكيل لجان، لإجراء مفاوضات لوضع "نهاية للحرب".

© AFP 2018 / Delil Souleiman مجلس سوريا الديمقراطية يجري محادثات في دمشق

وأوضح المجلس، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن المفاوضات ستسعى إلى رسم "خارطة طريق" تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية".

وكان وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، قد أعلن عن وصوله إلى العاصمة السورية "دمشق" للمرة الأولى، للتفاوض مع الحكومة السورية للوصول إلى "اتفاق سياسي".