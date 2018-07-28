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11:43 28 يوليو/ تموز 2018
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    المؤتمر الصحفي لنائب الرئيس العراقي إياد علاوي

    علاوي يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة تضم أقطاب سياسية متنوعة

    © Sputnik . Hend El-Dawie
    العالم العربي
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    دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، اليوم السبت، إلى إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار وتغير مسارات العملية السياسية لتقفز فوق المحاصصة والإقصاء، داعيا إلى تشكيل حكومة تضم أقطاب سياسية متنوعة وممثلين عن الحراك الجماهيري.

    بغداد- سبوتنيك وقال علاوي، في بيان له، "سبق وأكدنا مرارا أن العراق يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد حاضره ومستقبله"، مضيفا "ذلك يتطلب إجراءات سريعة وحازمة تضع مصلحته فوق كل اعتبار ومصلحة أخرى، وتغير مسارات العملية السياسية بما يضمن شموليتها وخروجها عن المحاصصة والإقصاء".

    حيدر العبادي ومقتدى الصدر
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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    وتابع علاوي "من هذا المنطلق جاءت تحذيراتنا من أن تشكيل حكومة كسابقاتها لن يكون الحل، فالحلول التي لا تعالج جذور المشكلة ساهمت وستساهم في تعقيد الوضع وزيادة التوتر بشكل واسع".

    واعتبر علاوي أن البديل هو "تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها وضع الأولويات وإعادة تطبيع الأوضاع برؤى وقرارات جذرية تصل بالعراق إلى بر الأمان والاستقرار، على أن تتكون هذه الحكومة من أقطاب سياسية بالإضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي الجماهيري، لها قدرة على اتخاذ القرارات الضرورية وتنفيذها، وما حصل في مهزلة الانتخابات الأخيرة ما هو إلا مؤشر على ضرورة تشكيل مثل هذه الحكومة".

    وتابع "المتظاهرين هم أبناء شعبنا والقوات المسلحة هم أبناؤنا والحشد الملتزم والمقاتل، والذي يجب أن يكون ضمن القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن لمن هو مؤهل وراغب، هم أهلنا والعرب والكرد والتركمان وبقية الشرائح العراقية الكريمة هم شرائح وأطياف أصيلة في نسيج مجتمعنا وهو مصدر قوته".

    وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, الحكومة العراقية, إياد علاوي, العراق
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