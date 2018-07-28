انتهاء التحضيرات لعودة نحو ألف نازح سوري من لبنان إلى سوريا

أعلن مصدر أمني سوري، أن نحو ألف نازح سوري من المقرر، أن يعودوا، اليوم السبت، إلى سوريا قادمين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس جنوب غربي سوريا، وذلك بعد يومين من التدخل الدبلوماسي الروسي.

دمشق — سبوتنيك. وأضاف المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، أن "ما يقارب 1000 نازح من المقرر أن يعودوا اليوم إلى قراهم في سوريا قادمين من لبنان على دفعتين عبر معبر جديدة يابوس جنوب غربي سوريا"، مشيرا إلى أن "جميع التحضيرات انتهت على الجانب السوري لاستقبال النازحين وتم تأمين عشرات الحافلات التي تجمعت عند المعبر تمهيدا لدخولها إلى نقطة تجمع النازحين عند ساحة ثانوية شبعا لنقل النازحين".

© Sputnik . Zahraa al-Amir الدفاع الروسية: عودة أكثر من 260 لاجئ إلى سوريا خلال اليوم الماضي

وتابع المصدر أن "النازحين قادمون من قرى شبعا وباقي قرى العرقوب اللبنانية".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف جاء إلى لبنان منذ ثلاثة أيام على رأس وفد من 13 مسؤولا روسيا يضم دبلوماسيين وعسكريين لبحث قضية النازحين السوريين في لبنان.

الوفد ذاته زار الأردن قبل زيارته لبنان وبحث مع المسؤولين الأردنيين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.