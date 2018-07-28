"طبيب الفقراء"، قضية هزت الشارع المغربي بعد استقالة الطبيب المهدي الشافعي، بعد صراع استمر نحو عام مع من سماهم بـ "لوبيات الفساد" في المستشفى الذي يعمل به بإحدى القرى المغربية.

المهدي أعلن أن استقالته جاءت إثر تخوفه من أن يزج به خلف القضبان نظرا للمخالفات التي ترتكب، وأن المرضى يبتزون حتى يحصلون على حقوقهم القانونية في المستشفى.

بعد التقدم بالاستقالة ذاع صيت الطبيب الشاب، بعد انتشار فيديوهات له نشرتها العديد من الحسابات المغربية وكان يقدم العلاج المجاني لمئات الأسر المحتاجة في قرية تيزنيت الواقعة في جنوب المغرب والعديد من الحالات الفقيرة التي تأتي من القرى المجاورة.

وزارة الصحة المغربية قالت في بيان لها إن الطبيب "ارتكب عدة أخطاء من بينها إفشاء أسرار المهنة واستغلال المرضى ماديا بتوجيههم إلى شراء أدوية من صيدلية معينة"، ولهذا السبب أحيل إلى مجلس التأديبي لأنها تلقت شكوى من أب يتهم فيها الطبيب برفض معالجة ابنه وتحويله إلى مستشفى آخر دون سبب مقنع.

وفي المقابل خرج العشرات من أهالي قرية تيزنيت في مسيرة تضامنية مع الشافعي، ونددوا بالحملة التي يتعرض لها، حيث رفعوا بعض اللافتات وصوره خلال المسيرة.

وفي أحد الفيديوهات على صفحته تحدث الطبيب عن طفل يسمى عبد الرحيم وكان يعاني من تشوه خلقي في ساقيه، وأنه خلال متابعة ملفه، كان هناك الكثير من الشباب المتابعين لمراحل علاج الطفل وحريصين على متابعة كافة مراحل علاجه وكان هو من الحريصين على استكمال الطفل لعلاجه بشكل أمثل حتى تعافى وقدم شباب المدينة شهادات تقدير وعرفان للطبيب على مواقفه وحرصه على علاج الطفل عبد الرحيم.

ونشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل صور الطبيب معلنة التضامن مع الطبيب ضد ما يتعرض له من حملة تشويه.

وكان الطبيب أحيل إلى المجلس التأديبي بمديرية الصحة بمدينة بأكادير مارس/ آذار الماضي.

وخلال الجلسة تظاهر العشرات حاملين صوره ومنددين بإحالته لمجلس التأديب.