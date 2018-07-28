تسجيل
13:16 28 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مظاهرات في المغرب

    "طبيب الفقراء"... قضية هزت الشارع المغربي

    © REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    "طبيب الفقراء"، قضية هزت الشارع المغربي بعد استقالة الطبيب المهدي الشافعي، بعد صراع استمر نحو عام مع من سماهم بـ "لوبيات الفساد" في المستشفى الذي يعمل به بإحدى القرى المغربية.

    المهدي أعلن أن استقالته جاءت إثر تخوفه من أن يزج به خلف القضبان نظرا للمخالفات التي ترتكب، وأن المرضى يبتزون حتى يحصلون على حقوقهم القانونية في المستشفى.

    بعد التقدم بالاستقالة ذاع صيت الطبيب الشاب، بعد انتشار فيديوهات له نشرتها العديد من الحسابات المغربية وكان يقدم العلاج المجاني لمئات الأسر المحتاجة في قرية تيزنيت الواقعة في جنوب المغرب والعديد من الحالات الفقيرة التي تأتي من القرى المجاورة.

    وزارة الصحة المغربية قالت في بيان لها  إن الطبيب "ارتكب عدة أخطاء من بينها إفشاء أسرار المهنة واستغلال المرضى ماديا بتوجيههم إلى شراء أدوية من صيدلية معينة"، ولهذا السبب أحيل إلى مجلس التأديبي لأنها تلقت شكوى من أب يتهم فيها الطبيب برفض معالجة ابنه وتحويله إلى مستشفى آخر دون سبب مقنع.

    وفي المقابل خرج العشرات من أهالي قرية تيزنيت في مسيرة تضامنية مع الشافعي، ونددوا بالحملة التي يتعرض لها، حيث رفعوا بعض اللافتات وصوره خلال المسيرة.

    وفي أحد الفيديوهات على صفحته تحدث الطبيب عن طفل يسمى عبد الرحيم وكان يعاني من تشوه خلقي في ساقيه، وأنه خلال متابعة ملفه، كان هناك الكثير من الشباب المتابعين لمراحل علاج الطفل وحريصين على متابعة كافة مراحل علاجه وكان هو من الحريصين على استكمال الطفل لعلاجه بشكل أمثل حتى تعافى وقدم شباب المدينة شهادات تقدير وعرفان للطبيب على  مواقفه وحرصه على علاج الطفل عبد الرحيم.

    ونشرت العديد من الحسابات على مواقع التواصل صور الطبيب معلنة التضامن مع الطبيب ضد ما يتعرض له من حملة تشويه.

    وكان الطبيب أحيل إلى المجلس التأديبي بمديرية الصحة بمدينة بأكادير مارس/ آذار الماضي.

    وخلال الجلسة تظاهر العشرات حاملين صوره ومنددين بإحالته لمجلس التأديب.

    انظر أيضا:

    سفير المغرب لدى روسيا: نطمح لأن نكون الشريك الاقتصادي الأول لروسيا
    السفير المغربي في موسكو: المواطن الروسي الذي تم توقيفه في المغرب سيسلم إلى روسيا
    تفاصيل "حادثة" وقعت بعد تصويت السعودية ضد المغرب في كأس العالم
    المغرب: 78 حريقا اجتاح الغابات منذ بداية عام 2018
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, الحكومة المغربية, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك