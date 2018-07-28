الرئيس المصري يصدر قرارا بشأن وزير الدفاع الجديد (فيديو)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، 28 يوليو/تموز، قرارا عسكريا بشأن وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد زكي.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترقية الفريق محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق أول، وذلك في مستهل كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب.

وقال السيسي، إن "القوات المسلحة تربطها دائمًا علاقة خاصة بالشعب المصري، ودائما ما تكون حاضرة في الموقع الذي يتمناه ويطلبه الشعب المصري".

وأضاف، خلال افتتاحه المؤتمر الوطني السادس للشباب من جامعة القاهرة، اليوم السبت، أنه "لا بد من التأكيد على هذا المعنى القوي، في أعرق معهد علمي في مصر".