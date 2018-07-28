صحيفة إسبانية: الملك سلمان متردد... وترقب في المغرب

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية، تفاصيل جديدة حول عطلة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الصيفية هذا العام.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن "مدينة طنجة تعيش هذه الأيام استعدادات لزيارة الملك سلمان التي طال انتظارها، والتي لم تنته بعد إلى حسم الموقف، مؤكدة أن هناك ترددا قائما في إلغاء الزيارة".

© AFP 2018 / MANAN VATSYAYANA لهذا السبب قام الملك محمد السادس بزيارة العاهل السعودي في طنجة

وقالت الصحيفة، إن "أهمية الزيارة ستنعش مدينة طنجة على المستوى السياحي وستخلف 100 مليون دولار"، مؤكدة أن وجود العاهل السعودي، البالغ من العمر 82 عاما، في طنجة، سيضمن استئجار 900 غرفة فندقية فاخرة، و200 سيارة لمدة شهر على الأقل.

ويتميز منتجع "كاب سبارطيل"، الذي يود فيه مقر إقامة الملك سلمان، بمناظر طبيعية خلابة إذ يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة المغربية، لكن هناك ما لا يعرف الكثير عن المنتجع الساحر، وفي هذا التقرير بعض المعلومات عنه:-

1- المنتجع عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي ارتفاعها 315 مترا.

2- يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة.

3- كانت تسمى في الماضى كاب أمبلسيوس (Cap ampelusius)

4- يطلق عليه "عروس الشمال" نظرا لروعة طبيعتها الجغرافية.

5- يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية.

6- يوجد بها منارة رأس سبارطيل التي بنيت بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمان وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر 1864 وإنارتها مرئية على بعد 30 ميل بحري.

7- على ساحل رأس سبارطيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنّها الجزيرة الأسطورية أطلانطس.

8- يوجد بها مغارة هرقل الأسطورية والتي تعد أكبر مغارات إفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 متراً في باطن الأرض.

في هذه الأثناء، قالت "الباييس"، إن ترقبا حذرا يسود الأوساط السياحية وحالة ترقب في مدينة طنجة من تردد الملك سلمان ومن إلغاء الزيارة والاتجاه إلى قصره بمدينة ماربيا الإسبانية.