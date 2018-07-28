محلل: "سوريا الديمقراطية" حسمت الأمر وأدركت أن المستقبل هو الجيش السوري

قال مهند الضاهر، المحلل السياسي السوري، اليوم السبت 28 يوليو/تموز، إن اللقاء الذي جمع مجلس "سوريا الديمقراطية" مع الحكومة السورية، كان إشارة على حسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمرها.

وتابع الضاهر في تصريحات لبرنامج "عالم سبوتنيك" الإذاعي أن "لقاء ممثلي الأكراد مع الحكومة السورية، جاء بناء على طلب من الطرف الأول، وكان للحوار في أمر خدمية".

© REUTERS / RODI SAID رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: الحوار مع دمشق أثبت أن اتهام الأكراد بالانفصال والتقسيم "زائف"

وأشار إلى أن " قوات سوريا الديمقراطية حسمت الأمر، وعرفت أن المستقبل هو للجيش العربي السوري، وقريبا سيتم سيسلم الأكراد المناطق التي تحتوي على الثروات المعدنية وغيرها للدولة السورية".

وأوضح المحلل السوري، أن الوفد الكردي جاء دون شروط مسبقة، وطالبت الحكومة السورية في اللقاء ألا يكون هناك سلاح إلا في يد الجيش السوري.

وتوقع الضاهر أن يتم الإعلان عن تسوية كاملة بين حكومة دمشق والأكراد خلال أسبوع، وسيتسلم بموجبها الجيش السوري السيطرة على المناطق، ويتم دحر الوجود الأمريكي بها.

وحول الوجود التركي، تحدث المحلل السياسي السوري، عن أن التحرك سيكون صوب الوجود التركي، بعد حسم الملف الكردي الأمريكي في الشمال.

وأشار إلى أن هناك محاولات إحداث تغيير ديموغرافي لهذه المنطقة، عملت عليها تركيا، لإحلال القومية العربية بديلا عن الكردية في مدينة عفرين، مشيرا إلى اعتماد سوريا على المقاومة الشعبية لإخراج الأتراك، ولكن استبعد قيام حرب بين الجيشين السوري والتركي قبل دحر الإرهاب.

© AFP 2018 / Delil Souleiman سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع الحكومة السورية على مفاوضات "إنهاء الحرب"

وكان مجلس سوريا الديمقراطية، أعلن اليوم السبت 28 يوليو/تموز، أنه اتفق مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لـ"إنهاء الحرب"، وتشكيل لجان، لإجراء مفاوضات لوضع "نهاية للحرب".

وأوضح المجلس، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، أن المفاوضات ستسعى إلى رسم "خارطة طريق" تقود إلى "سوريا ديمقراطية لا مركزية".

وكان وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، قد أعلن عن وصوله إلى العاصمة السورية "دمشق" للمرة الأولى، للتفاوض مع الحكومة السورية للوصول إلى "اتفاق سياسي".