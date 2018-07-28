صحيفة مغربية: لقاء سري بين الملك وأمير قطر

كشفت صحيفة "مغرب إنتليجنس"، عن لقاء سري جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت الصحيفة المغربية، إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار الملك محمد السادس سرا في مقر إقامته الشاطئية بمدينة المضيق شمال المملكة".

© AFP 2018 / تزامنا مع تحرك دول المقاطعة... رسالة من ملك المغرب إلى أمير قطر

وأضافت أن الملك محمد السادس ، ظهر في الأيام القليلة الماضية، في شواطئ مدن الشمال وهو على متن يخت "الوسيل"، الذي يملكه الأمير القطري، مؤكدة أن "مصطافين مغاربة شاهدوا الملك محمد السادس وهو في حالة صحية جيدة و يمارس رياضته المفضلة "الجيتسكي"، بشواطئ المضيق وكابونيكرو بالقرب من تطوان.

وأشارت الصحيفة، حسب مصادرها، إلى أن "العلاقة بين المغرب وقطر أصبحت أكثر قوة بعد تدهور العلاقات المغربية السعودية"، على حد قول الصحيفة.