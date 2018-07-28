الجزائر تكشف تفاصيل توقيف عدد من مواطنيها في روسيا

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أمس الجمعة أن الأمر "يتعلق بـ29 رعية جزائرية انتقلت إلى روسيا في إطار كأس العالم وحاولوا من هناك التوجه السري إلى عدد من البلدان المجاورة لروسيا خاصة فنلندا وأوكرانيا وبيلاروسيا".
وأكد المسؤول أن الرعايا الجزائريين موجودين حاليا في مراكز الاحتجاز وليس في مراكز عقابية في كل من مدينة سانت بطرسبورغ وكيبورج وكيلينغراد وفولغوغراد وبيلاروسيا".
وأشار إلى أن السفارة الجزائرية بموسكو تتابع وضع الرعايا الجزائريين. وأن المراكز الديلوماسية في روسيا قامت "بالاتصال المباشر مع بعض الرعايا وبعض عائلاتهم واتخذوا الإجراءات اللازمة لدى السلطات الروسية والعديد من المستويات للتعرف على عددهم الحقيقي وأماكن وظروف توقيفهم والتأكد من المعاملة التي حظيو بها ومعرفة ظروفهم بهدف اختصار مدة احتجازهم المؤقت".
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادتهم إلى الجزائر في أسرع وقت بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتعرف على هويتهم.
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