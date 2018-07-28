الجزائر تكشف تفاصيل توقيف عدد من مواطنيها في روسيا

أوقفت روسيا عددا من المواطنين الجزائريين الذين جاؤوا إلى روسيا أثناء مونديال كأس العالم 2018، وأكدت الخارجية الجزائرية أن عدد الذين تم إيقافهم من الجزائر يبلغ 29 شخصا، بسبب محاولتهم العبور غير القانوني للحدود.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج" أوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أمس الجمعة أن الأمر "يتعلق بـ29 رعية جزائرية انتقلت إلى روسيا في إطار كأس العالم وحاولوا من هناك التوجه السري إلى عدد من البلدان المجاورة لروسيا خاصة فنلندا وأوكرانيا وبيلاروسيا".

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE سفير روسيا يوضح لـ"سبوتنيك" مقتضيات التعاون مع الجزائر

وأضاف المتحدث أنه وفقا للسلطات الروسية فإن "هذا الوضع يخص المئات من الرعايا من مختلف الجنسيات وعدد الرعايا الجزائريين أقل بكثير من رعايا البلدان الأخرى العربية والأفريقية".

وأكد المسؤول أن الرعايا الجزائريين موجودين حاليا في مراكز الاحتجاز وليس في مراكز عقابية في كل من مدينة سانت بطرسبورغ وكيبورج وكيلينغراد وفولغوغراد وبيلاروسيا".

وأشار إلى أن السفارة الجزائرية بموسكو تتابع وضع الرعايا الجزائريين. وأن المراكز الديلوماسية في روسيا قامت "بالاتصال المباشر مع بعض الرعايا وبعض عائلاتهم واتخذوا الإجراءات اللازمة لدى السلطات الروسية والعديد من المستويات للتعرف على عددهم الحقيقي وأماكن وظروف توقيفهم والتأكد من المعاملة التي حظيو بها ومعرفة ظروفهم بهدف اختصار مدة احتجازهم المؤقت".

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادتهم إلى الجزائر في أسرع وقت بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتعرف على هويتهم.