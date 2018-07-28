الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف بعد معارك مع "أنصار الله"

سيطرت القوات اليمنية، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، على مواقع جديدة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الرئيس هادي سيطرت اليوم، على مواقع في ميسرة سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية ومحيطها في مديرية برط العنان بالجوف، إثر عملية عسكرية ساندها طيران التحالف العربي بغارات مكثفة".

وأضاف أن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف مسلحي أنصار الله وتم أسر 9 منهم خلال معارك عنيفة لاتزال مستمرة وسط تقدم للجيش".

من جهة أخرى، قالت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن مسلحي الجماعة "صدوا زحفا لقوات الرئيس هادي في صحراء الأجاشر بمديرية خب والشعف شرق الجوف، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، كما أسروا عددا منهم وأعطبوا 3 آليات عسكرية".