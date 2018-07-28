وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى قطر

بغداد- سبوتنيك وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن "رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى من ضباط الوزارة".
وكان رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سليم الجبوري، زار الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث أجرى الجانبان مباحثات رسمية.
وتعهدت قطر في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في فبراير الماضي بتقديم مليار دولار لصالح مشروعات تطوير وتأهيل البنى التحتية العراقية.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأعلنت الدوحة مطلع العام الجاري عودة طيرانها للتحليق في الأجواء العراقية عقب الانتصار على الإرهاب، وبعد قرار السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة الدوحة ومنع الطائرات القطرية من دخول أجوائها.
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