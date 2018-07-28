وفد عسكري عراقي رفيع المستوى يتوجه إلى قطر

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن وفدا رفيع المستوى، برئاسة رئيس أركان الجيش، يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث عدة قضايا.

بغداد- سبوتنيك وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، إن "رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يتوجه إلى دولة قطر الشقيقة على رأس وفد رفيع المستوى من ضباط الوزارة".

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يتوجه إلى الكويت في زيارة بدعوة رسمية

وأضاف البيان أن زيارة الغانمي تأتي "تلبية لدعوة من نظيره القطري الفريق الطيار الركن غانم بن شاهين الغانم، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين".

وكان رئيس البرلمان المنتهية ولايته، سليم الجبوري، زار الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث أجرى الجانبان مباحثات رسمية.

وتعهدت قطر في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في فبراير الماضي بتقديم مليار دولار لصالح مشروعات تطوير وتأهيل البنى التحتية العراقية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلنت الدوحة مطلع العام الجاري عودة طيرانها للتحليق في الأجواء العراقية عقب الانتصار على الإرهاب، وبعد قرار السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة الدوحة ومنع الطائرات القطرية من دخول أجوائها.