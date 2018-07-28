الحكومة التونسية تعلن تحقيق أعلى نسبة نمو في 4 سنوات وخفض نسبة البطالة

تونس — سبوتنيك. وقال الشاهد اليوم السبت، خلال كلمة أمام البرلمان لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح تعيينه هشام الفوراني "حكومتنا حققت نسبة 2.7 في المئة، وهي نسبة النمو الأعلى منذ عام 2014"، مضيفا: "تمكنا من خفض نسبة البطالة بين أصحاب الشهادات وخريجي الجامعات بنسبة 2 بالمائة".
وعقد البرلمان التونسي جلسته اليوم السبت بحضور 165 نائبا.
وكانت بشرى بلحاج حميدة عضو مجلس النواب التونسي قالت في وقت سابق اليوم إن البرلمان سيصوت اليوم على وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن التصويت على الوزير يتطلب 109 من أعضاء البرلمان وهي نسبة الأغلبية 50%+1، وفي حالة عدم الحصول عليها تبقى الخيارات مفتوحة أمام رئيس الحكومة في اختيار وزير آخر أو الإبقاء عليه لحين وضع حل بشأن المنصب.
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