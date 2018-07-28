إصابة شخصين في غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في قصف شنه طيران التحالف العسكري العربي، اليوم السبت، على ميناء الصيد في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة-سبوتنيك وأبلغ مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف جدد قصفه ميناء الاصطياد السمكي في مديرية الحوك بغارتين، أسفرتا عن سقوط جريحين وإلحاق أضرار مادية واسعة".

© REUTERS / Khaled Abdullah طيران التحالف يقصف مطار صنعاء والقاعدة الجوية بست غارات

وأشار المصدر إلى "أن طيران التحالف كان قد شن غارة على مجمع صناعي في منطقة كيلو 10 بالمدينة، واستهدف بأخرى الطريق الساحلي في الكورنيش".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد جماعة "أنصار الله" الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ويتهم التحالف بقيادة السعودية الجماعة بتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتعمد تعطيل دخول سفن المساعدات والإغاثات والغذاء للمحتاجين في اليمن عبر ميناء الحديدة، بينما يسعى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لإعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات وتجنيب الحديدة عمليات عسكرية قد تودي بحياة آلاف المدنيين.