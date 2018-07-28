العبادي: 99% من المتظاهرين سلميون لكن هناك من يريد خلط الأوراق

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إن 99 % من المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات ضد البطالة جنوبي العراق سلميون لكن هناك من يريد خلط الأوراق.

القاهرة- سبوتنيك. وأضاف العبادي، في بيان صدر عقب لقائه شيوخ محافظة الديوانية جنوبي العراق، اليوم السبت، أن "هناك من يريد أن يخلط الأوراق ولا يريد أن تكون هناك دولة قوية".

وأضاف العبادي "بناء البلد يحتاج إلى الوحدة والوقوف بوجه المفسدين"، مؤكدا: "مطالب المواطنين حقوق مشروعة ونحن نستمع لها ونتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها".

ولفت العبادي إلى أن "الشباب أمل هذا المجتمع، وهم مصدر قوة، وإننا نعمل جاهدين على إيجاد فرص العمل للعاطلين من خلال تحفيز الاقتصاد وتنشيطه ودعم القطاع الخاص".

وشدد رئيس الوزراء العراقي "نستمع لمطالب مواطنينا والتظاهر السلمي حق من الحقوق لهم، وفيه إيجابيات عديدة، وقد أصدرت توجيهات مشددة إلى القوات الأمنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين".

وأوضح العبادي "القوات الأمنية هي من أجل حماية المواطنين، ولا نسمح للإيقاع بين القوات الأمنية والمواطنين".

وشدد العبادي على "محاسبة من يتجاوز على حصص المحافظات الأخرى وهي ليست من العدالة"، ووجه بتنفيذ مطالب أهالي الديوانية المتعلقة بمستحقات المحافظة ومخصصات التنمية.

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مؤكدا أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.

وتواصل الكتل السياسية العراقية محادثاتها ومفاوضاتها لتشكيل حكومة جديدة بعد نحو شهرين على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.