اغتيال مسؤول أمني من مؤيدي الرئيس اليمني بمحافظة شبوة

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، السبت، مسؤولا أمنيا من المؤيدين للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بمحافظة شبوة، جنوب غربي البلاد.

القاهرة، سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين أطلقوا النار، اليوم، على رئيس عمليات الأمن بمديرية عسيلان، الرائد علي صالح الجلالي، أثناء ترجله من سيارته في سوق النقوب، بذات المديرية، شمال شبوة".