عودة عائلات نازحة إلى قضاء حدودي بين العراق وسوريا

عادت أكثر من 100 عائلة نازحة من قضاء حدودي بارز على الحدود العراقية السورية، اليوم السبت، 28 يوليو/تموز، إلى مساكنها بعد تأمينها بالكامل بتحريرها من سيطرة "داعش" الإرهابي، قبل شهور.

وأعلن مركز الإعلام الأمني، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نسخة منه، قائلا:

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القوات العراقية تضرب "داعش" في كهوف على الحدود مع ثلاث دول

تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، والسيد وزير الدفاع ، آجلا لواء المشاة الآلي الثاني والثلاثون في قيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة التابعة إلى وزارة الدفاع (119) عائلة نازحة من مخيم النازحين في الحبانية بعد تدقيق بياناتهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة ومرافقتهم وتوفير الحماية الكاملة وإيصالهم إلى مناطق سكناهم في قضاء القائم، غربي الأنبار، غرب البلاد.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 9 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، تحرير الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، من سيطرة "داعش" الإرهابي وصولا إلى الحدود السورية.