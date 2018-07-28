قطر تقدم هدية "الأغراض المهمة" إلى الصومال

عقد لقاء صومالي قطري، في مقر وزارة الخارجية، بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فقد استقبل وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عود، في مكبته بمقر وزارة الخارجية في مقديشو السفير القطري حسن حمزة أسد هاشم.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON بعد قرار عسكري تجاه الإمارات...حافلات قطرية تدخل الصومال

وبحث الجانبان، خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تسلم وزير الخارجية الصومالي، من السفير القطري، رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت الوكالة الرسمية، إن حسن حمزة أسد تقدم بسيارة مصحفة للشخصيات الهامة، تستخدمها وزارة الخارجية في الأغراض المهمة.

وكانت الحكومة القطرية، منحت نظيرتها الصومالية شحنة مكونة من 30 حافلة نقل ورافعتين لنقل البضائع من السفن. وأوضح نائب وزيرة الموانئ والنقل البحري والذي تسلم المنحة أن الحكومة القطرية تعد ضمن الدول الداعمة للصومال في مختلف المجالات، حيث تساهم في تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة وإعادة إعمار البلاد.

كما قامت قطر، بتقديم مساعدات عسكرية إلى الصومال، رغم الأزمة التي تعيشها الدوحة مؤخراً بسبب "المقاطعة" مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن الحكومة تسلمت، مساعدات عسكرية لدعم الشرطة الوطنية من دولة قطر، في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.