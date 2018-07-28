استمرار تدفق مئات السوريين النازحين من لبنان إلى سوريا

واصل النازحون السوريون في لبنان العودة إلى ديارهم وقراهم ومناطقهم في سوريا بعد عودة الأمان والاستقرار إليها وطرد التنظيمات المسلحة منها.

وأفادت وكالة "سانا" اليوم السبت عن عودة دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية حيث تم نقلهم بالحافلات إلى منازلهم في ريف دمشق الغربي والتي غادروها في أوقات سابقة بعد اندلاع الحرب السورية.

© Sputnik . Zahraa al-Amir الدفاع الروسية: عودة أكثر من 260 لاجئ إلى سوريا خلال اليوم الماضي

وأشارت "سانا"إلى أن هذه الدفعة من المهجرين ضمت مئات المواطنين حيث تم استقبالهم عند نقطة جديدة يابوس الحدودية وذلك في "إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب".

وشكر عدد من العائدين الجيش السوري الذي طهر مناطقهم من التنظيمات الإرهابية، لأنه أعاد الأمن والاستقرار إلى قراهم وبلداتهم معبرين عن فرحتهم بالعودة إلى دفء سوريا.

ودعا المهجرون العائدون جميع النازحين سواء الموجودون في لبنان أو أي مكان في العالم للعودة إلى سوريا، وعبروا عن ارتياحهم للإجراءات الحكومية التي وفرتها لهم الجهات المعنية والتي سهلت عملية وصولهم بيسر وأمان.

وعاد خلال الأشهر القليلة الماضية مئات المهجرين السوريين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية ومعبر الزمراني إلى منازلهم في مناطق القلمون والزبداني وبيت جن بريف دمشق بعد إعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التي تضررت بسبب الحرب.