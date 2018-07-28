القوات العراقية تعثر على كمية أسلحة كبيرة من مخلفات "داعش" في الأنبار

عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم السبت، على أحد أكبر أكداس العتاد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن "مفارز من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى واحد من أكبر أكداس العتاد من مخلفات عصابات "داعش" الارهابية في منطقة ختيلة في القائم بمحافظة الأنبار".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القوات العراقية تضرب "داعش" في كهوف على الحدود مع ثلاث دول

وأضاف البيان أن "الكدس ضم 325 قنبرة [قذيفة مدفع] هاون عيار 120 ملم و150 صاروخا مما يسمى جهنم و21 قاعدة كاتيوشا و20 ركيزة هاون عيار 120 ملم و3 صفائح هاون، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة على وفق السياقات المعمول بها بلا حادث يذكر".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.