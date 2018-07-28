محمد بن راشد ينشر صورة نادرة لمحمد بن زايد

أشاد حاكم إمارة دبي، بالعدل الذي أرساه الراحل، الشيخ زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، ولكن بطريقة مختلفة.

وشارك ابن راشد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة نادرة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما كان طالبا وهو يكتب على السبورة "العدل أساس الملك".

وعقب محمد بن راشد على الصورة: "العدل أساس الملك.. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبا.. قامت الحضارات على العدل.. وقامت دولة الإمارات على العدل.. ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الإمارات.. ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد.. يجري في دمه.. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله".

العدل أساس الملك.. صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبا..

قامت الحضارات على العدل..

وقامت دولة الامارات على العدل..

ما زال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الامارات..

ما زال عدل زايد محفورا في نفس بو خالد.. يجري في دمه.. ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله. pic.twitter.com/QoOreQksst — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2018

يذكر أن ​ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهدى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هدية استثنائية، وهي عبارة عن قصيدة شعرية بعنوان "أخوي محمد"، والتي جاء من بين كلماتها: "بين دورات الليالي.. والنزال ما يفوز إلا من يعاضد.. رجل. ذاك أخوي محمد اللي يوم قال كلمته ما تنثني: (قول و فعل).

كما أن كل من محمد بن زايد ومحمد بن راشد استقبلا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بداية زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي استغرقت 3 أيام، وهي أول رحلة خارجية له، بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده.