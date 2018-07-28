الجيش السوري يحشر "داعش" في 4 قرى ويقترب من تحرير جنوب غرب البلاد

تقدمت وحدات الجيش السوري اليوم السبت، بشكل ملحوظ في حوض اليرموك في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا، موقعة خسائر كبيرة في العتاد والعديد بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

ويسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحة لا تتجاوز 2 بالمئة من مساحة محافظة درعا جنوب سوريا، بعد تمكن الجيش اليوم من تحرير بلدات فيصون والعوام وجملة وعين صماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة.

© AFP 2018 / MOHAMMAD AL-HUSSEIN بعد إسقاط السوخوي... الجيش السوري يكثف عملياته في حوض اليرموك جنوبا

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD الجيش السوري يتقدم في حوض اليرموك

وقال مراسل وكالة " سبوتنيك " على أطراف حوض اليرموك:"إن الجيش العربي السوري شن هجوما كبيرا اليوم ضد تنظيم "داعش" المتطرف في حوض اليرموك وكبده خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيم، وغنم كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد والذخيرة، فيما دخلت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري البلدات المحررة اليوم، وبدأت بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة".

وجالت كاميرا "سبوتنيك" اليوم في بلدات جلين وسحم الجولان وتسيل وحيط التي حررها الجيش السوري خلال اليومين الماضيين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، في ظل استمرار عمليات الجيش باتجاه آخر معاقل إرهابي تنظيم "داعش" في بلدات الشجرة وبيت آره وكويا وعابدين، وهي قرى لا تزال تحت سيطرة التنظيم في حوض اليرموك، وتعتبر بلدة الشجرة هي القاعدة الأساسية والمقر الأساسي للتنظيم في درعا.

© Sputnik . SPUTNIK خريطة السيطرة في حوض اليرموك جنوب غرب سوريا

ورصدت عدسة "سبوتنيك" تقدم سلاح الدبابات وعناصر الجيش من محور سحم الجولان باتجاه منطقة سد العلان والشجرة، فيما تم العثور خلال عمليات التمشيط في البلدة على مقر يحتوي على أسلحة وألغام مضادة للدروع والأفراد، وعدد من القذائف، يتبع لما يعرف بمنظمة "الخوذ البيضاء" الإرهابية التي لطالما كانت ذراعا للدول الداعمة للإرهاب من خلال استغلال الجانب الإنساني، وتنفيذ أجندات خارجية وأعمال إجرامية لمصلحة تلك الدول.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في حوض اليرموك

ولفت مراسل "سبوتنيك" من على أطراف حوض اليرموك إلى أن سيطرة وحدات الجيش على تلال الجموع وعشترة الهامة سهلت تقدمه وسيطرته على العديد من البلدات خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى كسر خط الدفاع الأول للتنظيم الإرهابي في منطقة الشركة الليبية وكتيبة الـ "م. د" وبلدة المزيرعة وسد عدوان، الأمر الذي كان بمثابة انهيار وهزيمة كبرى للتنظيم، في ظل تقدم مضطرد لوحدات الجيش، ليتم إطباق الحصار على ما تبقى من إرهابيي التنظيم ضمن بلدات بيت آره وكويا ومعريا وعابدين وبعض المزارع المحيطة بتلك البلدات التي تحاذي المثلث الواصل بين الحدود السورية الأردنية من جهة الجنوب والجنوب الغربي، وأراضي الجولان المحتل من جهة الغرب.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بعد تقدم الجيش السوري في حوض اليرموك