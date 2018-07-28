اليمن: قوات هادى تعلن السيطرة على مواقع في البيضاء ومقتل 30 من "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" إن ""قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، واصلت اليوم السبت، تقدمها الميداني في مديرية الملاجم، لتطهير ما تبقى من وادي ومنطقة فضحة، وأصبحت على مشارف منطقة البياض، بعد أن حررت عددا من المواقع الاستراتيجية بالمنطقة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD إصابة شخصين في غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن

وأضاف " تجاوزت قوات الجيش خلال عمليتها العسكرية المستمرة مفرق منطقة أعشار، وسط انهيار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية".

مؤكدا "مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيا الحوثية بينهم خمسة قيادات ميدانية وإصابة أكثر من 13 آخرين، خلال المعارك، علاوة على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والآليات القتالية".

وكانت القوات الحكومية أعلنت الخميس، عملية عسكرية بإسناد من التحالف لاستكمال السيطرة على مديرية الملاجم في البيضاء تمكنت خلالها من التقدم 40 كيلو متر حيث سيطرت على منطقة شركة بن عرب وجبل الدير وسيلة الوهبية ومعسكر الاستقبال في منطقة فضحة ووادي فضحة وصولا إلى مفرق عفار.