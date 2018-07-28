العشرات يعتصمون قرب حقل نفطي في البصرة للمطالبة بفرص للعمل

نظم عشرات الأشخاص مساء اليوم السبت، اعتصاما مفتوحا بالقرب من حقل غرب "القرنة 1" في البصرة للمطالبة بتوفير فرص للعمل.

بغداد —سبوتنيك. وقال أحد المعتصمين الذي رفض نشر اسمه في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إننا "جئنا إلى هنا لتنظيم اعتصام مفتوح وقد نصبنا الخيم احتجاجا على انتشار البطالة ونقص الخدمات وللمطالبة بتوفير فرص للعمل لأهالي البصرة كونهم أحق بالعمل في الحقول النفطية للمحافظة من العمال الأجانب أو العمال القادمين من المحافظات المجاورة"، مؤكدا "سنستمر بالاعتصام لحين تنفيذ مطالبنا".

© Sputnik . Boris Babanov محافظة البصرة: الحقول النفطية مؤمنة بشكل جيد

وبشأن تعامل القوات الأمنية مع المعتصمين أوضح أن" القوات الأمنية متعاونة حتى الآن مع المعتصمين، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي"، مشددا على أن" الاعتصام سلمي".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

وكانت الاحتجاجات قد تجددت أمس الجمعة، في مدن وسط وجنوب البلاد، عقب دعوة المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية.