معارك عنيفة شرق التحيتا في الحديدة اليمنية وتعزيزات للتحالف

تواصلت معارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "معارك مستمرة تشهدها قرى القريمة والمسلب والمزارع المحيطة بها شرق مديرية التحيتا، تستخدم خلالها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأضاف "شنت مقاتلات التحالف غارات مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عدة بالساحل الغربي أغلبها في مدينة الحديدة".

وأكد الموقع "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية الحوثية جراء المعارك وغارات التحالف".

لافتا إلى "دفع القوات المشتركة تعزيزات كبيرة إلى مدينة التحيتا استعداداً لمعركة تحرير مديرية زبيد".

يشار إلى أن القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو/تموز الجاري السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات من بعض مزارع قريتي السويق والمغرس لا تزال تحت سيطرتهم جنوب المديرية.