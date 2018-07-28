إسرائيل تعتقل رسامين إيطاليين بسبب رسمة جدارية لعهد التميمي

قال مسؤولون فلسطينيون إن شرطة الحدود الإسرائيلية اعتقلت اليوم السبت اثنين من رسامي الجداريات الإيطاليين أثناء رسمهما جدارية للفلسطينية المسجونة عهد التميمي على الجدار الإسرائيلي الفاصل في بيت لحم المحتلة بالضفة الغربية.

وسجنت التميمي (17 عاما) لإدانتها بالاعتداء بعد تصويرها وهي تركل وتصفع جنديا إسرائيليا العام الماضي ومن المقرر إطلاق سراحها غدا الأحد بحسب "رويترز".

وصارت التميمي بطلة بالنسبة للفلسطينيين بعدما نشرت أمها على فيسبوك هذه الواقعة التي حدثت أمام منزلها بقرية النبي صالح في يوم 15 ديسمبر/كانون الثاني.

وانتشر هذا الفيديو بصورة كبيرة على الإنترنت.

وتفرض إسرائيل قيودا على معظم أنحاء الضفة الغربية حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وهو ما تدافع عنه إسرائيل.