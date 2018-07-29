وزارة الصحة المصرية: 6 جرحى بحادث قطار في جنوب البلاد

صرح ممثل عن وزارة الصحة المصرية في محافظة أسوان، إيهاب حنفي، أنه جرى نقل ستة أشخاص إلى مستشفى أسوان، فجر يوم الأحد، نتيجة لخروج قطار ركاب عن مساره في جنوب مصر .