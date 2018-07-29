رئيس الوزراء العراقي يقيل وزير الكهرباء بعد أسابيع من الاحتجاجات

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرارا، اليوم الأحد، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وإحالته للتحقيق، عازيا ذلك إلى "تردي خدمات الكهرباء".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بسحب يد وزير الكهرباء على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين إكمال التحقيقات"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتقلد الفهداوي منصب وزير الكهرباء في حكومة العبادي في الـ8 سبتمبر/ أيلول 2014، وكان يشغل قبل ذلك منصب محافظ الأنبار من 2009 حتى 2013.

ويأتي قرار إقالة وزير الكهرباء من منصبه بعد احتجاجات شهدتها مناطق وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي على رأس أولويات مطالب المتظاهرين.