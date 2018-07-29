روسيا ترصد 11 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy روسيا ترصد 14 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 11 خرقا، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط".

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 خرقا في محافظتي اللاذقية (8) وحلب (3)".

كما أجرى المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة عمليتين إنسانيتين. إذ تم توزيع في مدينة طفس بمحافظة درعا 650 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.6 طن. وفي مدينة كفرنان بمحافظة حمص تم توزيع 650 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.8 طن. كما تلقى العلاج 71 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.