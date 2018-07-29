رسالتين من الملك سلمان وولي عهده إلى العاهل المغربي

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "بعث الملك سلمان برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم في بلاده".

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المغرب اطراد التقدم والازدهار، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للملك محمد السادس. وأعرب ولي العهد، عن "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المغرب الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وتحتفل المغرب يوم الثلاثين من يوليو/ يوليوز المقبل، بالذكرى 19 لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، مبتهجين في هذا اليوم بذكرى مبايعته على العطاء الممتد، والبناء الشامخ، والنهضة التنموية المستدامة، و تعزيز الأمن والاستقرار، حسب قول الصحف المغربية.