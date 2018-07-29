السعودية تطلق تطبيقات جديدة لـ "الحفاظ على حياة الحجاج"

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية تطبيقات إلكترونية جديدة، ضمن مبادرة "حج ذكي" التي أعلنت عنها الخميس 27يوليو/ تموز.

وحسب بيان لسفارة المملكة بالقاهرة، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تأتي التطبيقات في إطار الجهود الحكومية والأهلية السعودية للتيسير على الحجاج في تأدية مناسكهم.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy السعودية تطلق مبادرة جديدة بشأن الحج... وتطلق توجيهات هامة لكل الحجاج

وتضم التطبيقات الجديدة، التي جرى تحميلها على البوابة السعودية للتعاملات الإلكترونية الحكومية "سعودي"، عدة خدمات رقمية وتطبيقات تفاعلية، أهمها:

كلنا أمن: وهي عبارة عن أداة تحول المواطن أو المقيم الى رجل أمن لتسريع عمليات الإنقاذ وتقليل نسبة الأضرار والخسائر، ويمكن للمستخدم إرسال بلاغ من خلال هذا التطبيق عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي.

فزعة: تطبيق معني بتحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ، وإمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ، ثم متابعة حالة البلاغات والإجراءات التي تمت بشأنها.

نظافة مكة: برنامج يساهم في نظافة مكة المكرمة، من خلال تمكين المواطن من إرسال المخالفات الخاصة بالنظافة عبر هذا التطبيق إلى الجهات المعنية.

المطوف: تطبيق يتضمن خدمات عديدة جعلته المفضل لدى الحجاج، مثل خدمة "أرشدني"، التي تمكن المستخدم من العثور على مكان إقامته، خدمة "دليل الحرم" وهي عبارة عن خرائط مصورة للحرم بكل خدماته وأماكنه.

استقبل مدير عام الجوازات ومساعد مدير عام الجمارك ومدير عام الجمرك ومسؤلي القطاعات الاخرى من مبادرة طريق مكة و هي مبادرة سعودية جديدة أُطلقت ضمن خطة طموحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الحجيج وصولاً إلى ما يُعرَف بـ "الحج الذكي".@Ahmedhakbani #السعودية #الجمارك pic.twitter.com/vIBxOPhd0q — محمد القحطاني (@mohd_nq1) July 28, 2018

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خدمة "المرشد الصوتي"، للاستماع لجميع مناسك الحج.

خدمة "أفتوني"، التي تمكن المستخدم من الحصول على إجابات من المفتين على مدار الساعة.

خدمة "تواصل"، من أجل الاتصال المجاني في أي وقت لتلقي استفسارات الحجاج وشكاواهم وملاحظاتهم.

خدمة "مباشر"، لمعرفة حالة الزحام في كل من الطواف والسعي والجمرات، فيسهل على الحاج اختيار الوقت المناسب لأداء مناسكه.

خدمة "التطويف الألكتروني"، من خلال عداد للأشواط التي يقوم بها الحاج، فضلا عن توفير الدعاء الخاص بكل شوط.

ويتضمن التطبيق بشكل عام كل ما يتعلق بالحج من معلومات وأخطاء شائعة وأدعية وأوقات الصلاة، كما أنه يتضمن زاوية خاصة تتضمن جميع أرقام الهواتف التي قد يحتاج إليها الحجاج.

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ترويه: عبارة عن تطبيق معلوماتي سهل الاستخدام يقدم معلومات قيمة للحاج.

يتكون من عدة أقسام:

الإبلاغ عن مشكلة: يمكن للمستخدم رفع شكوى حول عطل أو إشكال في دورات المياه في المشاعر المقدسة.

أرقام تهمك: استعراض جهات اتصال لعدد من الخدمات الهامة، والتي يمكن أن يستفيد منها الحاج والمعتمر.

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خريطة المشاعر: خريطة تفاعلية تمكنك من استعراض والبحث عن دورات المياه ومواقعها في المشاعر، بالإضافة إلى حملات الحج المختلفة.

نقطة توزيع زمزم: عرض مواقع توزيع ماء زمزم على خريطة غوغل، بالإضافة إلى معلومات مساندة للخدمات.