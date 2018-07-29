توجيه مصري بعد قرار السعودية واستهداف ناقلات النفط في اليمن

أصدرت مصر توجيها، بعد استهداف جماعة أنصار الله لناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر، وقرار المملكة العربية السعودية بوقف مؤقت لمرور شحنات النفط الخام من باب المندب.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة "قناة السويس" ورئيس "الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس"،في تصريح لجريدة "الأهرام المصرية"، إن "القيادة السياسية قد أوصت بدراسة أبعاد أستهداف الميلشيات الحوثية باليمن لناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر، على قناة السويس سياسيا وماليا وعسكريا"، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على دراسة هذا الحدث وتداعياته".

© AP Photo / Hani Mohammed السعودية توقف مؤقتا مرور شحنات النفط الخام من باب المندب

وأوضح مميش أن "الهيئة تعكف على دراسة تأثير استهداف الحوثيين ناقلات النفط السعودية في باب المندب علي قناه السويس "، مضيفا: أن "القناة آمنة، وأن استهداف الحوثيين ناقلة نفط سعودية حدث عابر"، مشددا على أنه تم إجراء اتصالات مع الدول المجاورة بهذا الشأن.

ونبه رئيس "هيئة قناة السويس"، إلى أن "السفن التي تعبر قناة السويس تأتي من جميع أنحاء العالم وليس من مضيق باب المندب فقط، حيث تأتي إلينا سفن من البحر المتوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستقوم بنقل بترولها من أماكن أخرى عبر قناة السويس. كما شدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأمين لمنع تكرار هذا الحدث مرة أخرى، وقال: "الحوثيون يطورون من أدائهم، ونحن سنطور من أدائنا للدفاع عن أهدافنا الحيوية".

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن المملكة العربية السعودية "ستوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر في مضيق باب المندب، بعد أن تعرضت ناقلتان نفطيتان سعوديتان لهجوم صاروخي من جانب جماعة أنصار الله في اليمن.