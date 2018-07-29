استقالة رئيس الهيئة التأسيسية للدستور في ليبيا

أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال نوح، في اتصال خاص مع "سبوتنيك"، إنه تقدم بالاستقالة نظرا للكثير من العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار.

وبحسب نص الاستقالة التي أرسلها إلى "سبوتنيك"، فأنه "يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة".

ووجه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك.

© Sputnik . محمد حميدة نص استقالة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي، يوم الاثنين المقبل على قانون الاستفتاء على الدستور، حيث يعد هذا الاستفتاء هو الأول في تاريخ ليبيا، الذي يصوت فيه الشعب على دستور للبلاد.