عباس خلال استقباله عهد التميمي: المقاومة السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة إسرائيل

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال استقباله عهد التميمي، أن المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة إسرائيل.

© REUTERS / Ammar Awad إسرائيل تطلق سراح الفتاة الفلسطينية عهد التميمي

رام الله — سبوتنيك . ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن عباس قوله لدى استقباله التميمي بعد الإفراج عنها، صباح اليوم الأحد "نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح، وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات".وأضاف عباس "المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع".

كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت عن الشابة الفلسطينية، عهد التميمي، بعد أن قضت ثمانية أشهر في السجن، لصفع وركل جندي إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. ويعتبر الفلسطينيون عهد التميمي رمزا لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي".