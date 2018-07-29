تسجيل
14:23 29 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    قوات الأمن المصري

    وزارة النقل المصرية تكشف ملابسات حادث قطار أسوان... وتتخذ قرارا عاجلا

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشفت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، ملابسات حادث خروج قطار أسوان عن القضبان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

    وقالت المركز الإعلامي لوزارة النقل المصرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن وزير النقل هشام عرفات، اتخذ قرارا بتكليف المهندس أشرف محمد رسلان بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

    انقلاب قطار في مصر - أرشيفية
    i.ytimg
    وزارة الصحة المصرية: 6 جرحى بحادث قطار في جنوب البلاد
    وقال المركز في بيانه "فور وقوع حادث خروج 8 عربات من قطار رقم 982 القادم من القاهرة إلى أسوان عن القضبان قبل دخوله محطة سلوا بمركز كوم أمبو، أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن تشكيل مركز عمليات ميدانى بموقع الحادث".

    وأشارت الوزارة إلى أن مركز العمليات اهتم بإدارة الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للسيطرة على تداعيات الحادث.

    وأوضح أنه بالتنسيق مع مسؤولى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، تم على الفور الاستعانه بونش رافع من محطة الأقصر، لرفع العربات التى خرجت عن القضبان.

    وقالت إنه تم الدفع بعدد 17 سيارات إسعاف، للتعامل مع الحالات المصابة، والتى وصل عددها إلى 6 حالات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، حيث تلقوا العلاج اللازم وتم خروجهم  بعد تماثلهم للشفاء.

    كما وجه مجدى حجازى، بسرعة توفير العدد الكافى من وسائل النقل البديلة من أتوبيسات، وغيرها للاستعانة بها لنقل الركاب من أسوان ودراو وكوم أمبو إلى إدفو والعكس، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدنى.

    وقالت: "حركة القطارات بدأت بشكل مؤقت من إدفو إلى القاهرة والعكس، لحين الإنتهاء بالكامل من رفع العربات التى خرجت عن القضبان وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها".

    كما أعلنت هيئة السكك الحديدة في بيان منفصل حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن حركة تشغيل القطارات على خط "القاهرة/السد العالي" منتظمة من القاهرة حتى إدفو.

    سيارة إسعاف مصر
    © AP Photo / Amr Nabil
    إصابة 34 شخصا على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر
    وتابع "يتم تدوير القطارات القادمة من القاهرة من محطتي الأقصر وإدفو، وتم التنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان لتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس".

    كما أوضحت هيئة السكة الحديد أن أوناش الرفع متواجدة بمكان خروج عربات قطار رقم 982، وسيتم بدأ عملها فور انتهاء معاينة النيابة.

    كما قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة وعضوية كل من  رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق.

    وأوضح أن اللجنة ستهتم ببحث أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار رقم ٩٨٢ مكيف القاهرة اسوان عن القضبان  بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة السد العالي.

    انظر أيضا:

    وزارة الصحة المصرية: 6 جرحى بحادث قطار في جنوب البلاد
    بالفيديو... قطار يسير دون سائق في تونس
    شاهد... شرطي ينقذ رجلا من اصطدام قطار به في اللحظة الأخيرة
    إصابة 34 شخصا على الأقل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر
    نحو 20 قتيلا و300 جريح بعد خروج قطار عن مساره شمال غربي تركيا (فيديو)
    مقتل 10 وإصابة 73 في حادث خروج قطار عن القضبان شمال غرب تركيا
    قتلى وجرحى في خروج قطار عن القضبان بشمال غرب تركيا (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, محطة قطارات, حادث قطار, وزارة الصحة المصرية, وزارة النقل المصرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بوتين وفاق على الذهاب مع أردوغان إلى مطعم ولكن بشرط واحد
    أردوغان لبوتين: آخرون قد يغارون منا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك