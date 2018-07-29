أول تعليق من وزير الكهرباء العراقي على قرار إقالته

بغداد — سبوتنيك. رحب الفهداوي، بقرار العبادي بإيقافه عن أداء مهام منصبه حتى اكتمال التحقيقات في أسباب تردي الخدمة في البلاد.
وأضاف الفهداوي "الكلام عن وجود نقص في تجهيز الطاقة الكهربائية غير صحيح، النقص حصل في الفترة الماضية وما حصل ويحصل في الفترة الأخيرة ازدياد في تجهيز الطاقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدر ، في وقت سابق اليوم، قرارا، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وإحالته للتحقيق، عازيا ذلك إلى "تردي خدمات الكهرباء".
ويأتي قرار إقالة وزير الكهرباء من منصبه بعد احتجاجات شهدتها مناطق وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو/ تموز الجاري، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين، في حين كان مطلب توفير التيار الكهربائي على رأس أولويات مطالب المتظاهرين.
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