مقتل 8 وإصابة 22 عاملا في حادث تصادم بمصر

لقى ثمانية أشخاص حتفهم، وأصيب 22 آخرين اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، في حادث تصادم بين حافلة تقل عمال مصنع، وشاحنة بالقرب من مدينة بورسعيد الساحلية المصرية.

وبحسب وكالة رويترز، قال أمجد عبد الفتاح مدير أمن بورسعيد، التي تقع شمال شرقي القاهرة، "تم الدفع بعشر سيارات الإسعاف للتعامل مع الحادث".

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وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب رعونة القيادة وسوء حالة الطرق وتهالك بعض السيارات.

وفي حادث منفصل، خرج عدد من عربات قطار ركاب عن القضبان في محافظة أسوان بأقصى جنوب مصر، وقالت النيابة العامة في بيان، إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

وأصدر وزير النقل هشام عرفات قرارا بإقالة سيد سالم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكليف محمد رسلان بتولي أعمال رئيس الهيئة، ولم تذكر تفاصيل عن أسباب الإقالة.