الدفاع العراقية: مقتل 5 انتحاريين وإحباط مخطط إرهابي بعملية استباقية في سامراء

كشفت وزارة الدفاع العراقية عن تنفيذ الاستخبارات العسكرية لعملية استباقية أدت لإحباط مخطط إرهابي ومقتل 5 انتحاريين في سامراء، شمالي العراق.

بغداد — سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الأحد، "مديرية الاستخبارات العسكرية أحبطت خلال عملية استباقية مخططا إجراميا وقتلت 5 إرهابيين انتحاريين في قاطع عمليات سامراء، بالاشتراك مع قيادة عمليات سامراء".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي قد حذر من أن تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا، يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمالي البلاد والتي تضم عددا من المرافق الدينية المقدسة.

وجاء ذلك على لسان المسؤول العراقي بعد صد قوات الحشد الشعبي هجوما واسعا شنه مسلحو التنظيم بهدف التسلل إلى داخل المدينة، ما أسفر عن مقتل 9 منهم، حيث وصف الزاملي الاعتداء بالأكبر للمسلحين.