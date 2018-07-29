صاروخ "تاو" أمريكي من مخلفات "داعش" في درعا بقبضة الجيش السوري

تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها في منطقة حوض اليرموك حيث البؤرة الأخيرة التي ينتشر فيها تنظيم "داعش" الإرهابي، وعثرت على عبوات ناسفة وصاروخ تاو أمريكي في محيط بلدة الشجرة بريف درعا.

أفادت وكالة "سانا" اليوم الأحد أن وحدة من الجيش السوري عثرت عبوات ناسفة وصاروخ تاو أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي "داعش" خلال تقدمها في محيط بلدة الشجرة بريف درعا.

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يتقدم في آخر بؤر توتر الجنوب

وكانت حدات من الجيش السوري تقدمت أمس السبت، بشكل ملحوظ في حوض اليرموك في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا، موقعة خسائر كبيرة في العتاد والعديد بصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

ويسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحة لا تتجاوز 2% من مساحة محافظة درعا جنوب سوريا، بعد تمكن الجيش أمس السبت من تحرير بلدات فيصون والعوام وجملة وعين صماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة.

وقال مراسل "سبوتنيك" على أطراف حوض اليرموك:"إن الجيش العربي السوري شن هجوما كبيرا ضد تنظيم "داعش" المتطرف في حوض اليرموك وكبده خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف التنظيم، وغنم كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد والذخيرة، فيما دخلت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري البلدات المحررة اليوم، وبدأت بتفكيك الألغام والعبوات الناسفة".

يذكر أن سيطرة وحدات الجيش على تلال الجموع وعشترة الهامة سهلت تقدمه وسيطرته على العديد من البلدات خلال الأيام الأخيرة، وأدت إلى كسر خط الدفاع الأول للتنظيم الإرهابي في منطقة الشركة الليبية وكتيبة الـ "م. د" وبلدة المزيرعة وسد عدوان، الأمر الذي كان بمثابة انهيار وهزيمة كبرى للتنظيم، في ظل تقدم مضطرد لوحدات الجيش، ليتم إطباق الحصار على ما تبقى من إرهابيي التنظيم ضمن بلدات بيت آره وكويا ومعريا وعابدين وبعض المزارع المحيطة بتلك البلدات التي تحاذي المثلث الواصل بين الحدود السورية الأردنية من جهة الجنوب والجنوب الغربي، وأراضي الجولان المحتل من جهة الغرب.